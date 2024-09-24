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İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Eleştirdi

Başbakan Harris, İsrail'in uluslararası hukuku çiğnediğini ve sivil kayıpların artmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:10
İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Eleştirdi

İrlanda Başbakanı Simon Harris'in Açıklamaları

İrlanda'nın Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade etti. Harris, bu durumun sivillerin korunmasına yönelik kuralların da göz ardı edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti.

Sivillerin Güvencesizliği

CNN International'a konuşan Harris, Lübnan'daki saldırıların "olağanüstü tehlikeli bir duruma yol açtığını" belirtti. Başbakan, Orta Doğu'daki savaşın potansiyel olarak yıkıcı ikinci bir cephesinin açıldığını vurguladı.

Çocukların ve Kadınların Hayatını Kaybetmesi

Özellikle sivil kayıpların arttığını belirten Harris, "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenler arasında çocukların da bulunması oldukça endişe verici" dedi. Bu bağlamda, "Uluslararası hukukun çiğnenmesi ve sivillerin korunması angajmanında bir kez daha göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Görüşmeler

Başbakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin, gerilimi azaltma amacı taşımaktan çok, mevcut çatışmanın arttığı bir ortamda gerçekleşeceği endişesini dile getirdi.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, toplamda 492 kişinin hayatını kaybettiği, 1645 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bunlar arasında 35 çocuk ve 58 kadın bulunuyor. Ülke genelinde bu gelişmelerin ardından eğitim de askıya alındı.

Mültecilerin Durumu

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verdiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı, çarpışmalar nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere güneydeki okulların açıldığını açıkladı.

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