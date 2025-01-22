İrlanda'da Filistin İçin İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı Nöbeti

Dublin'de Filistin'e Destek Nöbeti

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nın yürürlüğe girmesi için düzenlenen 12 saatlik nöbet, İrlanda Parlamentosu önünde gerçekleşti. Aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, İrlanda hükümetinden işgal altındaki bölgelere ait malların ithalatını yasaklayacak yasayı bir an önce yasalaştırmasını talep etti.

Pankartlar ve Yükselen Sesler

Nöbette, "İşgal Altındaki Topraklar Yasası'nı engellemeyi bırakın" ve "Ateşkes başlangıç, özgürlük hedef" yazılı pankartların yanı sıra, "Ayağa kalk, sesini yükselt" dövizleri açıldı. Nöbete katılan Soykırıma Karşı Anneler Derneği Başkanı Naomi Sheehan ve aktivist Brian Corcoran, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Naomi Sheehan'ın İfadeleri

Sheehan, yasa tasarısının İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak bir içerik taşırken, İrlanda hükümeti tarafından zayıflatıldığını ve tamamen değiştirilmek istendiğini belirtti. Sheehan, "Bu yasa tasarısı, Senatör Frances Black tarafından 6 yıldır hazırlanıyor. Avukatlar tarafından bu yasa tasarısının kabul edilmeye hazır olduğu hususunda bilgilendirildik. Yeni hükümet şimdi bunun anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Bu yüzden bugün buna itiraz etmek için buradayız." dedi.

Brian Corcoran'ın Açıklamaları

Corcoran ise, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, İşgal Altındaki Topraklar Yasası'nı yürürlüğe koymaktır. Bu yasayla, İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği ve yasa dışı olan ürünlerle ticaret yapmayı durduracağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi yakın zamanda bu durumu (İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürün üretmesi ve bu ürünlerle ticaret yapması) yasa dışı olarak değerlendirdi. Demokratik hükümetimiz bu yasayı yürürlüğe koyana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İşgal Altındaki Topraklar Yasası Hakkında

İrlanda'da, işgal altındaki topraklardan gelen mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklamayı amaçlayan İşgal Altındaki Topraklar Yasası (OTB), gündemdeki yerini koruyor. 2018 yılında bağımsız senatör Frances Black tarafından sunulan yasa tasarısı, özellikle İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen ürünleri hedef alıyor. Uluslararası hukuka aykırı bölgelerden yapılan ticareti yasaklamayı öngören yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, İrlanda, bu tür bir yasayı geçiren ilk Avrupa ülkesi olma unvanına sahip olacak.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nın yürürlüğe girmesi talebiyle nöbet tutuldu. Dublin’deki Parlamento binası önünde, Filistin’e destek amacıyla nöbete katılan aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, İrlanda hükümetinden işgal altındaki bölgelerden gelen malların ithalatını yasaklayacak bu yasa tasarısının bir an önce yasalaştırmasını talep etti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nın yürürlüğe girmesi talebiyle nöbet tutuldu. Dublin’deki Parlamento binası önünde, Filistin’e destek amacıyla nöbete katılan aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, İrlanda hükümetinden işgal altındaki bölgelerden gelen malların ithalatını yasaklayacak bu yasa tasarısının bir an önce yasalaştırmasını talep etti.