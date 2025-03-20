İrlanda, İsrail'in Gazze'deki BM Tesisine Saldırısını Kınadı

İrlanda'dan Sert Tepki

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler'e (BM) ait misafirhaneyi hedef almasını "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

BM Tesislerine Yapılan Saldırılar Kınandı

Harris, İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları ve kara operasyonlarının, Gazze halkına daha fazla acı getirdiğini ve ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. "Tekrar Gazze'den gelen şok edici görüntüleri görmeye başladık." dedi.

İnsani Yardım Çağrısı

İsrail'in saldırılarının Gazze halkı ve esirleri için bir felaket olduğunu belirten Harris, "Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmeli. BM ve diğer insani yardım çalışanları, hayat kurtaran görevlerini yaparken korunmalı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Harris, uluslararası toplumun bu geri gidişi kabul etmemesi gerektiğini vurgulayarak, saldırıların durdurulması ve ateşkes anlaşmasının şartlarına geri dönülmesi için çağrıda bulundu.

Ölü ve Yaralılar

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıda 1 yabancı çalışanın hayatını kaybettiği ve 5 kişinin ciddi şekilde yaralandığı duyuruldu.

BM Genel Sekreteri'nden Açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınayarak, kapsamlı bir soruşturma talep etti.