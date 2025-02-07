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İrlandalı Rock Grubu The Shan Vans, Filistin ile Dayanışma İçin Yeni Şarkı Yayınladı

The Shan Vans, Filistin ile İrlanda arasındaki benzerliklere dikkat çeken yeni şarkılarıyla farkındalık yaratıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:04
İrlandalı Rock Grubu The Shan Vans, Filistin ile Dayanışma İçin Yeni Şarkı Yayınladı

İrlandalı Rock Grubu The Shan Vans, Filistin ile Dayanışma İçin Yeni Şarkı Yayınladı

İrlandalı rock müzik grubu The Shan Vans, hazırladıkları yeni şarkılarıyla Filistin ile İrlanda arasındaki benzerliklere dikkati çekmeyi hedefliyor. Grubun solisti Jake Mac Siacais, "İrlanda ve Filistin'in ortak bir sömürge tarihi var. Biz grup olarak Gazze'de yaşananları ifşa etmek istiyoruz" diyerek mesajlarını vurguladı.

Yeni Şarkı: The Shan Van

Grubun Filistin temalı, 10 dakikalık yeni şarkısı The Shan Van (İrlandaca 'yaşlı kadın'), Batı Belfastlı İrlandalı sanatçılar ve Filistin dayanışma aktivistlerinin desteğiyle yayınlanacak. Bu videoda, uluslararası 100'den fazla sanatçının katkısıyla hazırlanan kısa animasyonlar, illüstrasyonlar, resimler ve el yapımı heykeller yer alacak. Bu, projenin güçlü ve yaratıcı ruhunu yansıtan bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

İzleyicilere, insanlık, onur ve kendi kaderini tayin hakkı için verilen ortak mücadeleyi gözler önüne seren görüntüler sunulacak. Grubun şarkısı, filminin yanı sıra, Gazze ve Filistin'de görev yapan cesur gazetecilere de dikkati çekiyor.

Gazze İçin Farkındalık Çalışmaları

Mac Siacais, "Yeni şarkımız aracılığıyla Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs halkı için farkındalık oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak amaçlarını belirtti. Grubun turnesi, canlı müzik performansları ve bağış etkinliklerini de kapsayacak. Elde edilen gelir, insani yardıma yönlendirilecek.

Tarihsel Bağlantılar ve Direniş Mesajı

Mac Siacais, 1981'de İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) üyesi Bobby Sands'in açlık grevi sırasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Sands'in direnişin sembolü haline geldiğini belirtti. "Biz de müzik ve sanat aracılığıyla, insanların zihinlerini sömürgecilikten kurtarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Son olarak, Mac Siacais, "Sömürgeleşme konusunda bir farkındalığımız var ve Gazze halkı Avrupalı yerleşimci sömürgeciliğinin çizmesi altında acı çekerken sessiz kalmayacağız" diyerek gruplarının kararlılığını ifade etti.

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