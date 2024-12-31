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İş Dünyası 2025 İçin Umut Vadediyor: Yeni Yıl Mesajları

İş ve meslek örgütleri, 2025 yılına yönelik umut ve beklentilerini dile getirerek dayanışma mesajları yayınladılar.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:47
İş Dünyası 2025 İçin Umut Vadediyor: Yeni Yıl Mesajları

Yeni Yıla Umutla Bakıyoruz

İş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, 2025 yılına ilişkin beklenti ve temennilerini duyurdukları mesajlarla dikkat çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yıl için barış, refah ve dayanışma dileğinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Ekonomimizi daha güzel noktalara hep beraber getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz" dedi.

Barış ve Huzur Temennisi

Hisarcıklıoğlu, Türk sanayicisi ve ticaret erbabının, ülkenin makroekonomik dengeleri ışığında yatırım iştahının ve istihdam arzusunun asla azalmayacağına inandığını belirtti. 2025’in, birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz ve başarılarla dolu olması temennisini yineledi.

Esnaf ve Sanatkarların Beklentisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2024 yılında yüksek enflasyonla mücadelede güç birliği yaptıklarını iletti. Palandöken, "2025 yılının, esnaf ve sanatkarların sorunlarını geride bıraktığı bir yıl olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

Gelecek için Umut Vadeden Yıl

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, >2025 yılının taze bir başlangıç ve umut vadettiğini ifade etti. Kartaloğlu, "2025, barışın hüküm sürdüğü ve geleceğe güvenle ilerlediğimiz bir dönem olsun" dedi.

Özetle, iş dünyası ve meslek örgütleri, 2025 yılının sorunların aşıldığı, ulusal ve uluslararası huzurun sağlandığı bir yıl olması için ortak bir dilek paylaştı.

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