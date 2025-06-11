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İş Yerinde Kalp Krizi Geçiren İşçi Hava Ambulansı ile Konya'ya Sevk Edildi

Seydişehir'de ekmek fırınında kalp krizi geçiren İbrahim Güner, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:46
İş Yerinde Kalp Krizi Geçiren İşçi Hava Ambulansı ile Konya'ya Sevk Edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalışan bir işçi, iş yerinde kalp krizi geçirerek gündemin sıcak konusu haline geldi. Seyyidharun Veli Bulvarı'nda bulunan bir ekmek fırınında çalışan İbrahim Güner, çalışma esnasında sırt ağrısı, soğuk terleme ve mide ağrısı şikayeti ile aniden fenalaştı.

Güner'in rahatsızlığını fark eden iş arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Güner'i ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanın kalp krizi geçirdiği ve yaşamsal tehlikesinin bulunduğu belirlenerek, hava ambulansı ile Konya merkezdeki Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Şu anda hastanın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. Güner'in ailesi ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı ekmek fırınında rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla il...

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı ekmek fırınında rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

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