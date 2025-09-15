İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

İşCep'te Rent Go ile %40 indirim kampanyası başladı

Bankalar, dijital platform kullanımını teşvik etmek amacıyla kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İş Bankası da bu kapsamda İşCep kullanıcılarına yönelik yeni bir avantaj sundu: Rent Go iş birliğiyle lansmana özel %40 indirim.

Kampanya detayları

%40 indirim lansmana özel olarak sunuluyor ve kullanıcıların araç kiralama maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Kampanya kapsamında indirim, net araç kiralama bedeli üzerinden uygulanıyor; ek güvence paketleri veya diğer ek hizmetler bu indirime dahil değil.

"Aracım" Menüsü altında sunulan bu seçenek sayesinde kullanıcılar, başka uygulama veya web sitesine ihtiyaç duymadan İşCep üzerinden birkaç adımda araç kiralama işlemlerini tamamlayabiliyor ve indirimden yararlanabiliyor.

Nasıl yararlanılır?

Kampanyadan faydalanmak için rezervasyonların 01 Eylül 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Bu tarih aralığındaki her rezervasyon için indirim hakkı geçerli kabul ediliyor.

Ayrıca kampanyadan yararlanabilmek için ödemenin İş Bankası Maximum veya Maximiles bireysel kredi kartları ile ve İşCep üzerindeki Rent Go mini uygulaması üzerinden yapılması zorunlu.

İşCep ile entegre Rent Go hizmeti, seyahat planları ve tatil ihtiyaçları için tek bir uygulamada hızlı ve ekonomik çözüm sunmayı hedefliyor.