İşgücü Uyum Programı Başvuruları Başladı

İşgücü Uyum Programı'nın Başvuruları Açıldı

Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalan bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla uygulamaya konulan İşgücü Uyum Programı (İUP) için başvurular başladı.

120 Bin Kontenjan ile Uygulama

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamada, programda özel politika gerektiren grupların istihdam edilebilirliğini artırmak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılacağı belirtildi. İlk iş birliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile gerçekleştirildi ve bu kapsamda 81 ilde toplam 120 bin kontenjan ayrıldı.

Başvuru Süreci

İUP'ya başvurular, İŞKUR e-şube, Alo 170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile İŞKUR Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılabilir. Program için son başvuru tarihi 8 Eylül olarak belirlendi.

Programın Detayları

İUP'dan yararlanmak isteyen katılımcıların, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı çalışmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olması gerekiyor. Programlar, yarı zamanlı olarak 10 ay süreyle uygulanacak ve ilk 4 haftada haftada 37,5 saat (5 gün), sonrasında ise haftada 22,5 saat (3 gün) eğitim verilecektir.

Mali Destek ve Çalışma İmkanları

İUP katılımcılarına aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak ve kısa vadeli sigorta primleri karşılanacak. Ayrıca, katılımcılar başka bir yerde çalışarak ek gelir elde etme imkanına da sahip olacaklar. Her bir katılımcı program boyunca en fazla 140 fiili gün faydalanabilecek.