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İshak Paşa Sarayı'nda Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

Ağrı'nın İshak Paşa Sarayı, 4 üniversiteden 80 sanatçının eserleriyle geleneksel Türk sanatlarını sergiliyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 10:19
İshak Paşa Sarayı'nda Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

Ağrı'da Geleneksel Sanatlar Hayat Buldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, geleneksel Türk sanatlarına ev sahipliği yaparak sanatseverlere kapılarını açtı.

NUR'UL AYN 3 Sergisi

Ağrı Valiliği koordinesinde, Ağrı İbrahim Çeçen, Atatürk, Iğdır ve Muş Alparslan üniversitelerinden 80’e yakın akademisyenin eserlerinden oluşan "Nur'ul Ayn 3 Davetli Ulusal Karma Sergi ve Workshop Etkinliği" başarıyla gerçekleştirildi.

Serginin Açılışı

Birçok sanat dalının sergilendiği etkinliğin açılışını İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve üniversite yetkilileri birlikte yaptı. Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve naht eserleriyle sanatı yaşatmaya çalışan bu etkinlik, tarihi sarayın avlusunda büyük ilgi topladı.

Prof. Dr. Gülçin'in Açıklamaları

Rektör Gülçin, serginin ardından yaptığı açıklamada, "Sadece bir sergi açmıyoruz; geçmişin hafızasını bugünün sanatsal üretimiyle buluşturan bir kültür köprüsü inşa ediyoruz." dedi.

Sanatın evrensel bir iletişim dili olduğunu vurgulayan Gülçin, üniversitenin sadece bilimsel faaliyetlerine değil, aynı zamanda kültür ve sanatın yayılmasına da önem verdiğinin altını çizdi.

Gelecek Vizyonu

Bu yıl Nur'ul Ayn sergisinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Gülçin, gelecekte benzer etkinliklere yoğun bir şekilde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. İshak Paşa Sarayı’nın sanatsal faaliyetler için önemli bir mekan olduğunu dile getiren Gülçin, "Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu tarihi mekanlarda sanatı yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda hüsn-i hat, tezhip, minyatür...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve naht eserleri sergilendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda hüsn-i hat, tezhip, minyatür...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve naht eserleri sergilendi.

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