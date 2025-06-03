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İshak Paşa Sarayı'nda 'Zeytindağı Çocukları' Sergisi Açıldı

Savaş mağduru çocukların hikayelerini anlatan sergi, 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 17:13
İshak Paşa Sarayı'nda 'Zeytindağı Çocukları' Sergisi Açıldı

Doğubayazıt'ta Zeytindağı Çocukları Sergisi Görücüye Çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, savaş ve göç mağduru çocukları konu alan 'Zeytindağı Çocukları' fotoğraf sergisi, bir törenle açıldı. Sergi, 10 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Hilal Bayar'ın Projesi

Fotoğraf sanatçısı ve araştırmacı yazar Hilal Bayar, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" için tasarladığı projede, özellikle Suriye ve Filistin başta olmak üzere savaş mağduru çocukların hikayelerini fotoğrafladı. Bayar, sergisini tarihi İshak Paşa Sarayı'nın avlusunda ziyaretçilerin ilgisine sundu.

Serginin İçeriği ve Önemi

Sergide, Filistinli Amira Shbair'in kara kalemle çizdiği beş resim ile birlikte toplam 55 fotoğraf sergileniyor. Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, fotoğraf sanatçısı Bayar ve birçok öğrenci, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Neslihan Gül Koç'un Açıklamaları

Neslihan Gül Koç, serginin yaşamdan koparılan çocukların anısını yaşatmanın ötesinde, insanlığın derin yaralarına da tanıklık ettiğini belirtti. Koç, sanatın yas tutmanın ve unutmamanın en zarif yolu olduğunu vurgulayarak, her fotoğraf karesinin savaşın ortasında kalan çocukların umut dolu hikayelerini anlattığını ifade etti.

Hilal Bayar'ın Duyguları

Bayar, sergide yer alan Filistinli Amira'nın kara kalem çalışmalarının büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Kendisi, İsrail'in Gazze'deki çocuklara karşı yaptığı saldırılara dikkat çekerek, "Gücümüzün yetmediği yerlerde itiraf gerekir. Bir sanatçı olarak, bu acıya tanıklık etmek için fotoğraflarımı kullandım" dedi.

Öğrencilerin Dilekleri

Sergide fotoğrafları sergilenen öğrenci Rukiye Işık, Filistin'deki çocuklar için dua ettiklerini dile getirerek, toplumda farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda, Filistin ve Suriye başta olmak üzere savaş...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda, Filistin ve Suriye başta olmak üzere savaş mağduru çocukları konu alan "Zeytindağı Çocukları" fotoğraf sergisi törenle açıldı. Fotoğraf sanatçısı ve araştırma yazarı Hilal Bayar, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" için tasarladığı proje kapsamında, Suriye ve İsrail saldırıları altındaki Filistin'deki çocukları fotoğrafladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda, Filistin ve Suriye başta olmak üzere savaş...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda, Filistin ve Suriye başta olmak üzere savaş mağduru çocukları konu alan "Zeytindağı Çocukları" fotoğraf sergisi törenle açıldı. Fotoğraf sanatçısı ve araştırma yazarı Hilal Bayar, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" için tasarladığı proje kapsamında, Suriye ve İsrail saldırıları altındaki Filistin'deki çocukları fotoğrafladı.

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