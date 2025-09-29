Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla binlerce kişiyi yakından ilgilendiren desteğin resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, kendi işini kurmak isteyen dezavantajlı gruplar için yeni bir fırsat kapısı açtı.

Hibe Kimleri Kapsıyor?

Proje, öncelikli olarak engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler olmak üzere iki ana grubu hedefliyor. Amaç, bu kişilerin ekonomik hayata kazandırılması, istihdam olanaklarının artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamalarıdır.

Ayrıca, mesleki eğitim almak isteyenler, mevcut işini geliştirmek isteyen girişimciler ile istihdamı kolaylaştıracak rehabilitasyon ve işe uyum projeleri geliştirenler de bu hibe desteğinden yararlanabilecek.

Bakan Işıkhan Rakamları Açıkladı

Işıkhan, projenin bugüne kadar sağladığı desteğe ilişkin veriler de paylaştı. Buna göre, ülke genelinde toplam 295 milyon TL'yi aşan hibe desteği sunuldu. Sadece 2025 yılının ikinci döneminde yapılan komisyon toplantısında, yaklaşık 700 proje başvurusu arasından seçilen 462 projeye 280 milyon TL tutarında rekor bir hibe tahsis edildi.

Öte yandan, serebral palsi, otizm, down sendromu gibi özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik hazırlanan 8 öncü projeye ek olarak 15 milyon TL tutarında özel bir fon ayrıldığı bildirildi.

Bakan Işıkhan, devletin bu konudaki kararlılığını vurgulayarak başvuru sürecinin resmen başladığını ve ilgili kişilerin başvurular için son tarihe dikkat etmesi gerektiğini belirtti.