Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK tarafından MEXT Teknoloji Merkezinde düzenlenen «Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek» konferansında kadın istihdamına ilişkin sonuçları paylaştı.

Hükümet Politikaları ve Toplumsal Dönüşüm

Bakan Işıkhan, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların çalışma hayatındaki yerini güçlendirmek için kapsamlı projeler hayata geçirdiklerini, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını ülkenin ekonomik geleceği açısından kıymetli bulduklarını belirtti.

Işıkhan, ülke kalkınmasının herkesin üretime katılımıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin rol almasının sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişim için hayati önemde olduğunu söyledi.

İstatistikler

Bakanın verdiği rakamlara göre, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 36,3e yükselmiş; kadın istihdam oranı ise yüzde 25,3'ten yüzde 32,1'e çıktı. Işıkhan bu oranları, kadınların iş gücüne katılım ve istihdamında sağlanan istikrarlı artışın açık göstergesi olarak nitelendirdi.

İş Gücü Programları ve İŞKUR

Işıkhan, 2002'den bu yana İŞKUR aracılığıyla kadınların hem işe hem de yeni niteliklere erişim sağladığını, Türkiye genelinde 2 milyon 385 bin kadının Aktif İşgücü Programlarından yararlandığını kaydetti.

Bakan, İŞKUR eliyle yürütülen İş Pozitif Projesi kapsamında Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlatılan programdan 9 Şubat 2024'ten bu yana 1,5 milyon kadının işe yerleştirildiğini dile getirdi.

SGK ile yürütülen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Doğrudan Hibe Projesi kapsamında ilk fazda 8 bin 667 kadın ile 6 bin 201 işverenin hizmet ve eğitimlerden faydalandığını, ayrıca 6 bin 201 kadın işverene mali destek sağlandığını aktardı. Projenin ikinci fazında ise 2 bin 809 genç kadının kesin kayıt yaptırdığı ve katılımcılara 2024 için 15 bin 925 lira, 2025 için 20 bin 745 lira olmak üzere 11 ay süreyle nakdi destek sağlandığını hatırlattı.

Çocuk Bakımı ve Anne Destekleri

Işıkhan, çalışan annelere yönelik teşviklerle hem iş hayatı hem aile yaşamının kolaylaştırılmasına öncelik verildiğini belirtti. EDU-CARE Projesinin ilk fazında 5 bin 274 annenin yaklaşık 23 milyon avro mali destekten yararlandığını, 7 bin 518 bakıcıya eğitim verildiğini ve toplam 12 bin 792 kişiye ulaşıldığını söyledi.

Projenin ikinci fazında 3 bin 500 anneye, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde 12 ay boyunca aylık 510 avroya kadar destek sağlanacağı belirtildi. Ayrıca INST-CARE kapsamında kurumsal erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanabilmeleri için toplam 17 bin 959 kadına 23,7 milyon avro mali destek verildiği kaydedildi.

Kooperatifler ve Eğitim

Kadın kooperatiflerini güçlendirme çalışmalarına da değinen Işıkhan, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen 66 eğitim programı ile 3 bin 515 kadın kooperatifi ortağına eğitim verildiğini, 1.087 kadına markalaşma, sosyal güvenlik, ürün geliştirme ve e-ticaret gibi alanlarda danışmanlık sağlandığını aktardı.

Gelecek Vurgusu

Işıkhan, bundan sonra da çalışma hayatında kadınların güçlendirilmesine yönelik projelerin süreceğini vurgulayarak, kadınların siyasetten spora, ekonomiden çalışma hayatına kadar her alanda ülkenin kazanımlarında büyük emeği olduğunu ifade etti.

Konferansa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

