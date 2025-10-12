İskenderun'da DMD Hastası Fırat için Motosiklet Konvoyu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletliler, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker için konvoy düzenleyip sahilde buluştu.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 21:45
İskenderun'da DMD Hastası Fırat için Motosiklet Konvoyu

İskenderun'da DMD hastası Fırat için motosiklet konvoyu

Farkındalık için ülke çapından destek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker için bir araya geldi.

Etkinliği düzenleyen kulüp üyeleri ve programa katılan motosikletliler, Atatürk Bulvarı'nda kortej oluşturarak tur attı. Ardından sahile geçen grup, burada Fırat ile buluştu.

Grup adına konuşan Nusret Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli illerinden gelen motosikletlilerle hastalığa farkındalık yaratmak için toplandıklarını belirtti ve Fırat'ın sağlığına kavuşmasını diledi.

Efkan Şeker, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Etkinliğin sonunda katılımcılar Fırat Miraç'a oyuncak hediye etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli illerden gelen motosikletliler, Duchenne Musküler Distrofi...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli illerden gelen motosikletliler, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker için konvoy oluşturdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli illerden gelen motosikletliler, Duchenne Musküler Distrofi...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Julia Schuler İstanbul'da: Ricardo Moyano ile AKM'de Dünya Ezgileri
2
Kütahya Simav'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
3
Nasır Hastanesi Gazze'de Serbest Bırakılacak Filistinli Esirleri Karşılamaya Hazırlanıyor
4
Bodrum Açıklarına 85.5 Metrelik Mega Yat "Sunrays" Demirledi
5
İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu
6
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milli Dayanışma Komisyonu 'Türkiye Modeli'yle Çözüm Üretecek

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?