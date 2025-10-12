İskenderun'da DMD hastası Fırat için motosiklet konvoyu

Farkındalık için ülke çapından destek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker için bir araya geldi.

Etkinliği düzenleyen kulüp üyeleri ve programa katılan motosikletliler, Atatürk Bulvarı'nda kortej oluşturarak tur attı. Ardından sahile geçen grup, burada Fırat ile buluştu.

Grup adına konuşan Nusret Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli illerinden gelen motosikletlilerle hastalığa farkındalık yaratmak için toplandıklarını belirtti ve Fırat'ın sağlığına kavuşmasını diledi.

Efkan Şeker, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Etkinliğin sonunda katılımcılar Fırat Miraç'a oyuncak hediye etti.

