İskenderun’da Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Operasyonun Detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İskenderun genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yapıldığı tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, İskenderun ilçesi Meydan ve Çay Mahallesi sınırları içinde bulunan ikametlerde 6 şahsın fuhuş yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ünün kadın olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar hakkında idari işlem başlatıldı ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

İSKENDERUN’DA FUHUŞ OPERASYONU: 6 KİŞİ YAKALANDI