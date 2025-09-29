İskenderun'da Kaldırıma Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 3 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpıp devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kişilere çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araç, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrildi; araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, kaldırımda bulunan kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.