İskenderun'da Kanseri Yenen Fenerbahçeli Tamer Talha İçin Sarı-Lacivert Balonlar Uçuruldu

İskenderun'da, beyin kanserini yenmiş 3 yaşındaki Fenerbahçeli Tamer Talha için taraftarlar sarı-lacivert balonlar uçurdu; etkinlikte hediye ve yüz boyama yer aldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 14:39
İskenderun'da Kanseri Yenen Tamer Talha İçin Sarı-Lacivert Destek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandığı beyin kanserini tedavi sonucu atlatan 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz için bir araya gelen Fenerbahçe taraftarları, duygusal bir etkinlikle sarı ve lacivert balonlar gökyüzüne bıraktı.

Etkinlik ve destek

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünde gerçekleştirildi. Hastalık nedeniyle yaklaşık 14 ay kemoterapi ve radyoterapi gören Oğuz için yapılan organizasyonda taraftarlar hediye takdim etti ve birlikte balon uçurdu.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar için ayrıca yüz boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Aile ve dernekten açıklamalar

Baba Oğulcan Oğuz, gazetecilere, Fenerbahçelilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Tamer Talha'mızın hayali olan balonları uçurabildiğimiz için çok mutluyuz. Bize bu sürprizi yapan kıymetli Fenerbahçe ailesine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen ise Oğuz'u tedavi sürecinde yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl beyin kanserine yakalanan Tamer Talha Oğuz kardeşimizin iyileşmesi dolayısıyla böyle bir etkinlik düşündük, aileyi de davet ettik. Çok mutluyuz. Hep beraber sarı-lacivert balonlarımızı uçurduk. Yoğun bir katılım oldu. Tamer Talha'ya bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Tamer Talha'yı böyle gördüğümüz için Allah'a şükrediyoruz. Rabb'im bütün hasta çocuklara şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci ve armağan

Tamer Talha Oğuz'un beyin sapında tespit edilen tümör Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyatla alınmıştı. Fenerbahçe taraftarı olan Oğuz'a ayrıca takımın 12 futbolcusunun imzasını taşıyan forma hediye edilmişti.

