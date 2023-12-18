İSKİ'den güzel haber: Barajlar doluluk oranlarında rekor artış

İstanbul’da kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen barajlar, son 38 günde yağan yağmurlar sayesinde bir nebze olsun toparlandı. İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki su seviyesi %39.62’ye ulaştı. Bu oran, iki hafta önce %25.47 iken büyük bir fark yarattı. Ömerli Barajı ise %23.67 ile tarihi bir rekor kırdı. Diğer barajlarda da su seviyeleri yükseldi. İşte barajlara göre son durum:





İstanbul’da kuraklıkla mücadele eden barajlar, son 38 günde yağan yağmurlarla su seviyesini yükseltti. 18 Aralık Pazartesi günü itibaren barajlardaki ortalama doluluk oranı %49.34 oldu. Bu oran, 11 Kasım’da %16.18 iken büyük bir değişim gösterdi. Ömerli Barajı ise %23.67 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma ve cumartesi günleri yağan şiddetli sağanak, baraj doluluk oranını 1 günde %1.89, 2 günde %7.63 artırdı. Diğer barajlarda da su seviyeleri yükseldi. İşte barajlara göre son durum:

Ömerli %23.67

Darlık %54.29

Elmalı %46.87

Terkos %48.79

Alibey %55.01

Büyükçekmece %41.20

Sazlıdere %33.49

Istrancalar %36.18

Kazandere %40.97

Pabuçdere %41.11