İSKİ'den güzel haber: Barajlar doluluk oranlarında rekor artış
İstanbul’da kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan barajlar, son 38 günde yağan yağmurlarla biraz olsun rahatladı. İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre, barajlardaki su seviyesi 9.62’ye yükseldi. Bu oran, iki hafta önce %.47 iken büyük bir artış gösterdi. Ömerli Barajı ise #.67 ile rekor kırdı. Diğer barajlarda da su seviyeleri arttı. İşte barajlara göre güncel durum.
İstanbul’da kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen barajlar, son 38 günde yağan yağmurlar sayesinde bir nebze olsun toparlandı. İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki su seviyesi %39.62’ye ulaştı. Bu oran, iki hafta önce %25.47 iken büyük bir fark yarattı. Ömerli Barajı ise %23.67 ile tarihi bir rekor kırdı. Diğer barajlarda da su seviyeleri yükseldi. İşte barajlara göre son durum:
İstanbul’da kuraklıkla mücadele eden barajlar, son 38 günde yağan yağmurlarla su seviyesini yükseltti. 18 Aralık Pazartesi günü itibaren barajlardaki ortalama doluluk oranı %49.34 oldu. Bu oran, 11 Kasım’da %16.18 iken büyük bir değişim gösterdi. Ömerli Barajı ise %23.67 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma ve cumartesi günleri yağan şiddetli sağanak, baraj doluluk oranını 1 günde %1.89, 2 günde %7.63 artırdı. Diğer barajlarda da su seviyeleri yükseldi. İşte barajlara göre son durum:
Ömerli %23.67
Darlık %54.29
Elmalı %46.87
Terkos %48.79
Alibey %55.01
Büyükçekmece %41.20
Sazlıdere %33.49
Istrancalar %36.18
Kazandere %40.97
Pabuçdere %41.11