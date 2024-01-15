İSKİ'den sevindiren haber: İstanbul barajlarında bir haftada yüzde 5 oranında artış göründü

İstanbul'da yağan şiddetli yağmurlar, barajlara yaradı. İSKİ tarafından açıklanan son rakamlara göre, barajlardaki su seviyesi bir hafta önce yüzde 52.9 iken yağmurların sonucunda yüzde 58.03'e çıktı.

Barajlarda su seviyesi bir haftada yüzde 5.4 artış gösterdi. Barajlardan en çok suyu olan Elmalı Barajı yüzde 81,72 ile liderken, en az suyu olan Pabuçdere Barajı yüzde 26,47 ile son sırada yer aldı.





Barajlarda bir haftalık sürede yüzde 5.4'lük bir su artışı yaşandı. Barajlardan en dolu olanı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı iken, en boş olanı yüzde 26,47 ile Pabuçdere Barajı oldu.





İstanbul'daki barajların doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Buna göre;

Büyükçekmece: %50.37

Sazlıdere: %40.46

Istarancalar: %47.58

Kazandere: %41.98

Pabuçdere: %26.47

Ömerli: %76.07

Darlık: %72.25

Elmalı: %81.72

Terkos: %48.14

Alibey: %69.26

olarak belirlendi.