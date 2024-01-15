İSKİ'den sevindiren haber: İstanbul barajlarında bir haftada yüzde 5 oranında artış göründü

Son günlerde İstanbul'da yağan yağmur, barajların doluluk seviyesini yüzde 58.3'e yükseltti. Bu, bir önceki haftaya göre barajlarda yüzde 5.4'lük bir artış anlamına geliyor.

İSKİ'den sevindiren haber: İstanbul barajlarında bir haftada yüzde 5 oranında artış göründü
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İstanbul'da yağan şiddetli yağmurlar, barajlara yaradı. İSKİ tarafından açıklanan son rakamlara göre, barajlardaki su seviyesi bir hafta önce yüzde 52.9 iken yağmurların sonucunda yüzde 58.03'e çıktı.

Barajlarda su seviyesi bir haftada yüzde 5.4 artış gösterdi. Barajlardan en çok suyu olan Elmalı Barajı yüzde 81,72 ile liderken, en az suyu olan Pabuçdere Barajı yüzde 26,47 ile son sırada yer aldı.

baraj-doluluk-oranları

Barajlarda bir haftalık sürede yüzde 5.4'lük bir su artışı yaşandı. Barajlardan en dolu olanı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı iken, en boş olanı yüzde 26,47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

baraj-doluluk-oranları

İstanbul'daki barajların doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Buna göre;

Büyükçekmece: %50.37

Sazlıdere: %40.46

Istarancalar: %47.58

Kazandere: %41.98

Pabuçdere: %26.47

Ömerli: %76.07

Darlık: %72.25

Elmalı: %81.72

Terkos: %48.14

Alibey: %69.26

olarak belirlendi.

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