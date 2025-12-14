Elazığ Harput'ta Nesli Koruma Altındaki Yaban Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Harput’un doğasında nadir bir manzara

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında tutulan yaban keçileri sürü halinde görüldü.

Güzergâhtan aracıyla geçtiği sırada sürüyü fark eden Özlem Eylem Doğan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Doğan, o anları cep telefonuyla kaydederek doğanın Harput’a sunduğu bu nadide güzelliği ölümsüzleştirdi.

Yaban keçilerini görüntüleyen Özlem Eylem Doğan, "Bölgede zaman zaman görülen yaban keçilerinin özellikle Harput’un doğal yapısına estetik katıyor. Bu görüntülerin hem korunması hem de doğaya karşı daha duyarlı olunması gerekiyor. Tarihi dokusu, mistik atmosferi ve şimdi de yaban keçilerinin zarif yürüyüşü ile Harput, doğayla tarihin buluştuğu mahalle oldu Doğanın bereketini ve kutsallığını simgeleyen bu güzelliklere denk gelmek güzeldi" dedi.

