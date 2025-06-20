YKS Soru Kitapçıkları Sevkiyatına Başladı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan sınavın soru kitapçıkları, yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde 81 il ve KKTC’deki 250 sınav merkezine sevk edilmek üzere yola çıktı.

528 Nakil Aracı Görevde

Hafta sonu gerçekleştirilecek YKS için toplamda 528 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı. Soru kitapçıklarının ve sınav evrakının taşındığı bu araçlar, zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemleri ile korunuyor.

Kapalı Matbaa Merkezi Güvenliği

Yüksek güvenlik önlemleri ile donatılan kapalı matbaada, 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür sınav hazırlıkları için görev yapıyor. Bu merkezde, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel güvenlik sistemleri bulunuyor.

Sınav Günü Güvenlik Önlemleri

Sınav günü, nakil araçları güvenlik güçleri tarafından gözetim altında tutulacak. Araçların şehir içi güvenlikleri sağlanarak, ölçüm ve takip sistemleri ile izlenecek. Sınav evrakları, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusuna ve gözetmenlere teslim edilecek.

ÖSYM Başkanı'ndan Açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. Bakan, adayların YKS’ye girecekleri gün belirtilen saatten önce sınav merkezine gelmelerinin önemine vurgu yaptı. Adayların geçerli kimlik belgelerini ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlara Uyarılar

Eğitim camiasının tüm kurumlarının iş birliği içinde çalıştığına dikkat çeken Ersoy, vatandaşlardan sınav günü trafik düzenine ve sessizliğe dikkat etmelerini istedi. Kamu kurumları ile yapılan koordinasyon ile adayların konforlu bir sınav süreci geçirmeleri için önlemler alındı.

Sonuç olarak, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bu yıl da yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilerek, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacakları bir ortam sağlamayı hedefliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 250 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 250 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.