DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,76 0,6%
ALTIN
4.276,91 0,2%
BITCOIN
4.207.647,02 -1,75%

YKS Soru Kitapçıkları Sevkiyatına Başladı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için soru kitapçıkları, yüksek güvenlik önlemleri ile 81 il ve KKTC'ye ulaştırılmaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:00
YKS Soru Kitapçıkları Sevkiyatına Başladı

YKS Soru Kitapçıkları Sevkiyatına Başladı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan sınavın soru kitapçıkları, yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde 81 il ve KKTC’deki 250 sınav merkezine sevk edilmek üzere yola çıktı.

528 Nakil Aracı Görevde

Hafta sonu gerçekleştirilecek YKS için toplamda 528 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı. Soru kitapçıklarının ve sınav evrakının taşındığı bu araçlar, zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemleri ile korunuyor.

Kapalı Matbaa Merkezi Güvenliği

Yüksek güvenlik önlemleri ile donatılan kapalı matbaada, 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür sınav hazırlıkları için görev yapıyor. Bu merkezde, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel güvenlik sistemleri bulunuyor.

Sınav Günü Güvenlik Önlemleri

Sınav günü, nakil araçları güvenlik güçleri tarafından gözetim altında tutulacak. Araçların şehir içi güvenlikleri sağlanarak, ölçüm ve takip sistemleri ile izlenecek. Sınav evrakları, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusuna ve gözetmenlere teslim edilecek.

ÖSYM Başkanı'ndan Açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. Bakan, adayların YKS’ye girecekleri gün belirtilen saatten önce sınav merkezine gelmelerinin önemine vurgu yaptı. Adayların geçerli kimlik belgelerini ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlara Uyarılar

Eğitim camiasının tüm kurumlarının iş birliği içinde çalıştığına dikkat çeken Ersoy, vatandaşlardan sınav günü trafik düzenine ve sessizliğe dikkat etmelerini istedi. Kamu kurumları ile yapılan koordinasyon ile adayların konforlu bir sınav süreci geçirmeleri için önlemler alındı.

Sonuç olarak, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bu yıl da yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilerek, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacakları bir ortam sağlamayı hedefliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 250 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 250 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!