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İŞKUR, Aday Havuz Sistemi ile İş Arayanları İşverenlerle Buluşturuyor

İŞKUR, yeni Aday Havuz Sistemi ile işverenlerin nitelikli adaylara ulaşımını kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:35
İŞKUR, Aday Havuz Sistemi ile İş Arayanları İşverenlerle Buluşturuyor

İŞKUR, Aday Havuz Sistemi'ni Tanıttı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerin ihtiyacı olan niteliklere sahip işçi adaylarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir uygulama olan Aday Havuz Sistemi'ni devreye aldı. Bu sistem işverenlerin ilan açmadan, doğrudan aradıkları niteliklere sahip adayları görüntülemelerine imkan tanıyor.

İşverenler için Zaman Tasarrufu

Yeni sistem, işverenlerin daha az zaman ve emek harcayarak aradıkları adaylara erişimlerini kolaylaştırıyor, aynı zamanda iş arayanların daha nitelikli iş fırsatları ile karşılaşmalarını sağlıyor.

Filtreleme Özellikleri ile Kolay Erişim

İşverenler, aşama sayfasındaki filtreleme ekranı üzerinden meslek, eğitim durumu, dil bilgisi ve yaş gibi birçok kritere göre arama yapabiliyor. Böylece hangi niteliklerde kaç adayın kayıtlı olduğunu görebiliyorlar.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Adayların, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun olarak, sadece nitelik ve becerileri işverenlere sunulacak. İşverenler, aylık olarak 1000 adaya kadar arama yapabilirken, beğendikleri adayları meslek bazlı havuzlara ekleyebilecek.

İletişim Süreci

İşverenler, beğendikleri adaylarla iletişim kurmak için İŞKUR aracılığıyla onlara mesaj gönderebilecek. Uygun adaylar, seçildiklerine dair bilgilendirme mesajı aldıktan sonra iletişim bilgilerini görebilecek. Aday bu iletişimi kabul ederse, sürecin ilerlemesi sağlanacak. Hem işverenin hem de adayın danışmanlarına bu aşamada bilgilendirme e-postaları iletilecek.

Sistemden Kimler Yararlanabilir?

Aday Havuz Sistemi, İŞKUR’a kayıtlı olan veya olmayan tüm işverenlerin kullanımına açıktır. Ancak, detaylı görüntüleme ve havuz oluşturma özelliklerinden yalnızca İŞKUR'a kayıtlı işverenler yararlanabilmektedir.

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