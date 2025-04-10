İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

İŞKUR'un Gençliğe Yatırım Programı

İŞKUR Gençlik Programı'na katılan üniversite öğrencileri, maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını dört gözle bekliyor. Bu program, öğrencilere iş hayatına atılmadan önce deneyim kazandırmayı ve onların geleceğine yatırım yapmayı amaçlıyor. Özellikle ön lisans ve lisans öğrencileri arasında büyük ilgi gören bu programa katılanlar, Nisan ayı ödemeleri için resmi açıklamayı merakla bekliyor.

Ödemelerin Durumu Nedir?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılan binlerce öğrenci, en çok maaş ödemelerinin ne zaman başlayacağı sorusu ile ilgileniyor. Mart ayında programa dahil olan öğrenciler, aldıkları desteklerin ödeme tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Programa katılan öğrenciler, en fazla 140 fiili gün boyunca bu destekten faydalanabiliyor ve Mart ayı ödemelerinin de Nisan ayında yapılması bekleniyor.

Mart Ayı Ödemeleri İçin Beklentiler

İŞKUR'un yaptığı açıklamalara göre, Gençlik Programı maaş ödemelerinin gerçekleşmesi için belirli bir süreç izleniyor. Programa katılan öğrencilerin çalıştıkları aya ait belgelerin, üniversiteleri tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanarak ilgili İŞKUR İl Müdürlüklerine iletilmesi gerekiyor. Belgelerin İŞKUR’a ulaşmasının ardından, gerekli kontroller yapılarak ödeme süreci başlatılacak.

İŞKUR Gençlik Programı Mart ayı ödemelerinin, Nisan ayının ortasına kadar öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Öğrenciler için Önemli Maddi Destek

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere sadece iş deneyimi kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda maddi anlamda da büyük bir destek sağlıyor. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için belirlenen yeni düzenlemeye göre, her bir çalışma günü için öğrencilere 1,083 TL ödeme yapılıyor. Bu durumda, haftada bir gün katılan bir öğrenci aylık yaklaşık 4,332 TL, haftada iki gün çalışan bir öğrenci yaklaşık 8,664 TL, haftada üç gün katılım sağlayan bir öğrenci ise yaklaşık 12,996 TL kazanç elde edebiliyor.