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İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

İslahiye'de 18 köy tipi kalıcı konut, depremzedelere teslim edildi. 5 bin 509 konut hedefiyle ilerleniyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 15:18
İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrasında inşa edilen 18 köy tipi kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi.

Koçcağız Mahallesi'nde tamamlanan konutların anahtarları, depremzede ailelere verildi. İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, depremler nedeniyle bölgede ciddi hasarların meydana geldiğini belirtti.

Soylu, yaptığı açıklamada, "Toplamda inşa etmemiz gereken 5 bin 509 konut bulunuyordu; ancak, ilçe merkezi ve kırsalda yaptığımız konut sayısı bu rakamların üzerinde. İlçe merkezimizdeki hak sahiplerimizin konutlarının tamamını yılbaşı itibarıyla teslim ettik. Kırsal mahallelerde de aşama aşama teslimatlarımıza devam ediyoruz. Son 10 günde burası, 8'nci kırsal mahallemiz oldu. Bayramdan sonra teslimatlarımız devam edecek," diye konuştu.

Anahtar teslimi yapılan afetzedelerden Fatma Gök, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 18 köy tipi kalıcı konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 18 köy tipi kalıcı konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

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