İslam Bilim Tarihi Sergisi Açıldı: Bilimsel Mirasımızı keşfedin

İslam Bilim Tarihi Sergisi Açıldı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan 'İslam Bilim Tarihi' sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Medeniyetin Bilimsel Başarıları Sergileniyor
Bu sergi, geçmişin bilimsel mirasını günümüze taşımayı amaçlayarak, İslam medeniyetinin astronomiden tıbba, optikten mekanik sistemlere kadar uzanan nitelikli replikaları sergilemektedir.
İstanbul'un Fethi ve Bilimin Geçmişi
Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, uzun yıllar boyunca batıdan gelen her güzelliğin bu kültüre ait olduğu yanılsaması içinde yaşandığını belirtti. Gözen, İslam medeniyetinin zengin bilimsel birikimine dikkat çekerek, "Özellikle Endülüs'te kurulan medeniyet birikimi, tüm dünyaya yön vermiştir" FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet'in dönemi boyunca kurduğu medreselerin bilim alanındaki önemini vurgulayarak, "İslam bilimlerinin tarihsel hikayesini anlatan bu sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz" Sergi hakkında bilgi veren FSMVÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Özdemir, "Sergimizle medeniyetimizin kültürel mirasına bir selam vermek istedik" FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, serginin, İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki buluşlarını bugüne taşıma amacı güttüğünü belirterek, "Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinde yeni araştırmacılara ilham verecektir" Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş, koleksiyonu dünya genelinde sergileyerek bir müze haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu şekilde bilimsel mirası tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak olup, çok sayıda sanatsever ve bilim tutkunu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.
Önemli Bir Sorumluluk
Kültürel Geçmişimizin Temsilcileri
Geleceğe İlham Olmak
Koleksiyonun Geleceği
FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet'in dönemi boyunca kurduğu medreselerin bilim alanındaki önemini vurgulayarak, "İslam bilimlerinin tarihsel hikayesini anlatan bu sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz" Sergi hakkında bilgi veren FSMVÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Özdemir, "Sergimizle medeniyetimizin kültürel mirasına bir selam vermek istedik" FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, serginin, İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki buluşlarını bugüne taşıma amacı güttüğünü belirterek, "Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinde yeni araştırmacılara ilham verecektir" Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş, koleksiyonu dünya genelinde sergileyerek bir müze haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu şekilde bilimsel mirası tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak olup, çok sayıda sanatsever ve bilim tutkunu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.
Sergi hakkında bilgi veren FSMVÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Özdemir, "Sergimizle medeniyetimizin kültürel mirasına bir selam vermek istedik" FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, serginin, İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki buluşlarını bugüne taşıma amacı güttüğünü belirterek, "Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinde yeni araştırmacılara ilham verecektir" Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş, koleksiyonu dünya genelinde sergileyerek bir müze haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu şekilde bilimsel mirası tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak olup, çok sayıda sanatsever ve bilim tutkunu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.
FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, serginin, İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki buluşlarını bugüne taşıma amacı güttüğünü belirterek, "Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinde yeni araştırmacılara ilham verecektir" Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş, koleksiyonu dünya genelinde sergileyerek bir müze haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu şekilde bilimsel mirası tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak olup, çok sayıda sanatsever ve bilim tutkunu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.
Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş, koleksiyonu dünya genelinde sergileyerek bir müze haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu şekilde bilimsel mirası tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak olup, çok sayıda sanatsever ve bilim tutkunu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.
Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak olup, çok sayıda sanatsever ve bilim tutkunu tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.