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İslam Bilim Tarihi Sergisi Açıldı: Bilimsel Mirasımızı keşfedin

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde açılan 'İslam Bilim Tarihi' sergisi, İslam medeniyetinin bilimsel mirasına ışık tutuyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 23:43
İslam Bilim Tarihi Sergisi Açıldı: Bilimsel Mirasımızı keşfedin

İslam Bilim Tarihi Sergisi Açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan 'İslam Bilim Tarihi' sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Medeniyetin Bilimsel Başarıları Sergileniyor

Bu sergi, geçmişin bilimsel mirasını günümüze taşımayı amaçlayarak, İslam medeniyetinin astronomiden tıbba, optikten mekanik sistemlere kadar uzanan nitelikli replikaları sergilemektedir.

İstanbul'un Fethi ve Bilimin Geçmişi

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, uzun yıllar boyunca batıdan gelen her güzelliğin bu kültüre ait olduğu yanılsaması içinde yaşandığını belirtti. Gözen, İslam medeniyetinin zengin bilimsel birikimine dikkat çekerek, "Özellikle Endülüs'te kurulan medeniyet birikimi, tüm dünyaya yön vermiştir"

Önemli Bir Sorumluluk

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet'in dönemi boyunca kurduğu medreselerin bilim alanındaki önemini vurgulayarak, "İslam bilimlerinin tarihsel hikayesini anlatan bu sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz"

Kültürel Geçmişimizin Temsilcileri

Sergi hakkında bilgi veren FSMVÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Özdemir, "Sergimizle medeniyetimizin kültürel mirasına bir selam vermek istedik"

Geleceğe İlham Olmak

FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, serginin, İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki buluşlarını bugüne taşıma amacı güttüğünü belirterek, "Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinde yeni araştırmacılara ilham verecektir"

Koleksiyonun Geleceği

Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş, koleksiyonu dünya genelinde sergileyerek bir müze haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu şekilde bilimsel mirası tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz"

Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak olup, çok sayıda sanatsever ve bilim tutkunu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.

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