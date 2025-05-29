İslam Bilim Tarihi Sergisi Açıldı: Bilimsel Mirasımızı keşfedin

İslam Bilim Tarihi Sergisi Açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan 'İslam Bilim Tarihi' sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Medeniyetin Bilimsel Başarıları Sergileniyor

Bu sergi, geçmişin bilimsel mirasını günümüze taşımayı amaçlayarak, İslam medeniyetinin astronomiden tıbba, optikten mekanik sistemlere kadar uzanan nitelikli replikaları sergilemektedir.

İstanbul'un Fethi ve Bilimin Geçmişi