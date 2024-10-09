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İslam Dünyası Filistin Meselesinde Üçe Bölündü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, İslam dünyasının Filistin meselesinde üçe bölündüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:23
İslam Dünyası Filistin Meselesinde Üçe Bölündü

İslam Dünyası ve Filistin Sorunu

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, Filistin meselesinin İslam dünyasını üç farklı kesime ayırdığını dile getirdi.

Durumun Değerlendirilmesi

Doha'da bulunan Birliğin Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan Karadaği, Filistin'deki soykırımın birinci yıl dönümünde, dünyanın sessiz kaldığını kaydetti. Karadaği, başta ABD olmak üzere Batı'nın, İsrail'in eylemlerine destek verdiğini vurguladı:

"Maalesef İslam dünyası bu süreçte üçe ayrıldı. İlk bölüm sessizliği tercih ederken, ikincisi farklı alanlarda İsrail'e destek vermeye devam etti. Üçüncü kesim ise Türkiye, Katar, Malasya, Cezayir gibi ülkeler, Filistinlilerin yanında yer aldı ancak bu yetersiz kaldı."

Gazze'deki Durum

Karadaği, Gazze'deki durumun ürkütücü olduğunu ifade ederek, "Siyonistler, camileri, hastaneleri ve okulları hedef alıyor. Tarihte böyle bir yıkım hiç yaşanmadı." dedi. Bu yıl boyunca Gazze'nin sürekli saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin Filistin konusunda önemli bir sorumluluğu olduğunu belirten Karadaği, Türk hükümetinin bu konuda gösterdiği çabaları takdir etti. Ayrıca Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti:

"Türkiye'nin pozisyonu, Sultan Abdülhamid'in mirasıdır."

Müslüman Ülkeleri Harekete Geçirme Çağrısı

Müslüman liderlere seslenen Karadaği, petrol ve gaz ambargosu uygulamaları gerektiğini önerdi. Ayrıca, Gazze'ye yönelik uluslararası bir konferans düzenlenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Karadaği, insani yardım taşıyan gemilerin hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, tüm Müslümanları duyarlı olmaya çağırdı. "Gazze halkı tarihte bir benzeri olmayan bir direnç göstermekte. Her Müslüman, bunun karşısında durmalıdır." ifadelerini kullandı.

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