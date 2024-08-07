Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Toplantısı Gerçekleştirdi

İİT, İsrail’in saldırılarını ve İran'ın egemenlik ihlallerini ele almak için Cidde'de olağanüstü toplantı düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:59
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Toplantısı Gerçekleştirdi

İİT, İsrail'in Saldırılarını Görüşmek Üzere Cidde’de Bir Araya Geldi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü bir toplantı düzenleyerek, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve İran'ın egemenlik haklarına yapılan ihlalleri ele aldı.

Açıklamalar ve Toplantının Amacı

İİT’nin resmi sosyal medya platformu üzerinden yapılan duyuruda, "İşgalci İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçlar ve İran'ın egemenliğine yönelik gerçekleştirilen saldırılar" gibi meseleleri tartışmak amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları seviyesinde bir Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Önemli Konular Ele Alındı

İİT, daha önce 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikast girişimi ile birlikte İsrail'in Gazze Şeridi ve diğer Filistin bölgelerindeki ihlallerini masaya yatıracağını duyurmuştu. Bu olağanüstü toplantı, uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginlikleri ve bölgedeki insani durumu iyileştirmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak