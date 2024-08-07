İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Toplantısı Gerçekleştirdi

İİT, İsrail'in Saldırılarını Görüşmek Üzere Cidde’de Bir Araya Geldi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü bir toplantı düzenleyerek, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve İran'ın egemenlik haklarına yapılan ihlalleri ele aldı.

Açıklamalar ve Toplantının Amacı

İİT’nin resmi sosyal medya platformu üzerinden yapılan duyuruda, "İşgalci İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçlar ve İran'ın egemenliğine yönelik gerçekleştirilen saldırılar" gibi meseleleri tartışmak amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları seviyesinde bir Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Önemli Konular Ele Alındı

İİT, daha önce 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikast girişimi ile birlikte İsrail'in Gazze Şeridi ve diğer Filistin bölgelerindeki ihlallerini masaya yatıracağını duyurmuştu. Bu olağanüstü toplantı, uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginlikleri ve bölgedeki insani durumu iyileştirmeyi hedefliyor.