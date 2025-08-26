İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı Çalıştaylarla Sürüyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze konferansı, farklı alanlardan uzmanların katıldığı çalıştaylarla sürüyor. Konferansta, 50 ülkeden gelen 150 İslam alimi Filistin davasının geçmişi, bugün yaşananlar ve olası gelecek senaryolarını masaya yatırdı.

Çalıştaylarda ele alınan başlıklar

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki salonlarda bir araya gelen alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri; Filistin davalarının tarihi arka planını, mevcut durumu ve potansiyel sonuçlarını tartıştı. Ayrıca medya ve siyasi aktörlerin rolü, Müslüman toplulukların zayıflama nedenleri ve çözüm yolları hakkında görüşler paylaşıldı.

Özcoşar'ın acil çağrıları

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, çalıştaylara dair yaptığı basın açıklamasında Gazze'nin yandığını ve Mescid-i Aksa'nın onurunun çiğnendiğini vurguladı. Özcoşar açıklamasında, bu bildirinin ümmete, insanlığa, siyasi aktörlere ve iş dünyasına yönelik bir acil çağrı ve eylem planı olduğunu ifade etti.

Özcoşar'ın öne çıkan talepleri arasında şunlar yer aldı: Geçiş kapıları derhal açılmalı ve insani-tıbbi yardımlar hiçbir engel olmadan ulaştırılmalıdır. Özcoşar, 'Gecikmenin kendisi affedilemez bir insanlık suçudur. Mısır ve Ürdün yardımların geçişi konusunda üzerine düşeni cesaretle yapmalıdır. Bu konuda üzerlerine düşenleri yapmazlar ise Allah indinde ve gelecek nesillerin önünde sorumlu olacaklardır.' dedi.

Uluslararası ve yerel adımlar için çağrı

Özcoşar, İslam dünyasını Gazze'deki «zalim kuşatmayı» kırmak için hemen harekete geçmeye çağırdı ve şu önerileri sıraladı: 'Gıda ve ilaç taşıyan insani deniz filolarının yola çıkarılması, soykırım ve açlığa karşı küresel vicdanın sesinin duyurulmasını sağlayacaktır. Siyonist oluşumla tüm ilişkiler kesilmeli, siyasi ve ekonomik bağlar sonlandırılmalı, büyükelçiler geri çekilmeli ve normalleşme girişimleri tamamen durdurulmalıdır. Filistin'e kendi halkını ve toprağını savunma hakkı tanınmalıdır.' Ayrıca konferansın açık uyarısı olarak şu ifadeyi paylaştı: 'Siyonist saldırıların ve sistematik aç bırakma politikasının sürmesi Müslüman halklar başta olmak üzere dünya genelinde yeni bir halk intifadasını ateşleyecektir.'

Medya, sivil toplum ve eğitim çağrıları

Özcoşar, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi olduğunu belirterek tüm medya kuruluşlarının İsrail'in suçlarını dünyanın bütün dillerinde ortaya koyması gerektiğini söyledi. Halkın, öğrencilerin, sendikaların ve toplumun tüm kesimlerinin beklemeden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin yeniden imarı için kalıcı bir İslami fon kurulması ve bu projelere hukuki koruma sağlanması gerektiğini ifade eden Özcoşar, 'Başta Müslüman iş insanları olmak üzere vicdanlı tüm iş insanları Filistin ekonomisini desteklemelidir.' çağrısında bulundu. Ayrıca Kudüs ve Filistin konularının müfredata eklenmesi, lisansüstü ve doktora programlarının açılması talebinde bulundu.

