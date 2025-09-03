DOLAR
İşlenmeyen Tarım Arazileri Ekonomiye Kazandırılıyor: İlk Kiralamalar Kasımda Başlıyor

1 Eylül başlatılan tespitler ekim sonuna kadar sürecek; 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar işlenmeyen arazi belirlendi. Kiralamalar kasımda başlayacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:17
MEHMET CAN TOPTAŞ - İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1 Eylül itibarıyla başlayan tespit çalışmaları ekim sonuna kadar devam edecek ve kasım ayından itibaren ilk kiralamalar yapılacak.

Yönetmelik ve hedef

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, geçen yıl ağustosta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlıkça kiraya verilmesine dayanak oluşturuldu. Amaç, arazilerin üretime kazandırılarak etkin kullanımını sağlamak, Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı artırmak ve Türkiye'nin sürdürülebilir gıda arz güvenliğini güçlendirmektir.

Tespit çalışmaları ve sonuçlar

İl ve ilçe bazındaki arazi tespit komisyonlarınca, mevzuat hükümleri doğrultusunda arazilerin büyüklüğü, sınıfı, verimliliği ve tarımsal üretim potansiyeli göz önünde bulundurularak tespit ve ilan süreçleri işletildi. Önceki tarım sezonunda (1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024), mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi "işlenmeyen tarım arazisi" olarak belirlendi.

Bu üretim yılına (1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025) ait tespit çalışması 1 Eylül itibarıyla başladı ve çalışmalar ekim sonuna kadar sürecek. İki üretim yılında üst üste işlenmeyen araziler kesinleştiğinde, kasım ayından itibaren kiralama süreci başlatılacak.

Kiralamalar nasıl yapılacak?

Kiralamalar öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere veya tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek, vakıf, gönüllü kuruluşlar ve meslek odalarına yapılacak. Uygulama kapsamında kira bedelleri arazi maliklerine ödenmek kaydıyla Bakanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı kiralama yapılması öngörülüyor.

Eğitim ve sürdürülebilir uygulama

Süreç boyunca 81 il müdürlüğü personeline tespit ve kiralama konularında çevrim içi eğitimler verildi. Gelecek yıllarda da her üretim yılı için yönetmelik hükümleri çerçevesinde tespit ve kiralama işlemlerine devam edilecek.

