İşler kızışıyor! İran'dan flaş hamle: Savaş gemisi gönderdi

Kızıldeniz'de ABD güçleri ile İran'ın desteklediği Husiler arasındaki gerilim artarken, İran'ın "Elburz" adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Donanması'nın 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisi, uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e adım attı.

Haberde, İran donanmasının, "nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

İran'ın desteklediği Husilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında ticari gemilere el koyma ve saldırılar düzenleme eylemleri devam ediyor. Bu durum, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırıyor.