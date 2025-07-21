İsmail Hakkı Bursevi 300. Yaşında Anıldı: Türk Tasavvufunun Klasik İsimlerinden Biri

İsmail Hakkı Bursevi 300. Yaşında Anıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), ünlü düşünür ve sanatçı İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla "İsmail Hakkı Bursevi ve Eserleri" başlıklı bir anma toplantısı ve sergisi düzenledi. Etkinlik, TÜYEK Süleymaniye Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Önemli Konuşmalar

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, Bursevi'nin Türk edebiyatındaki yerinin altını çizdi. Etkinlikte, Prof. Dr. Ali Namlı, Prof. Dr. Necdet Yılmaz ve Doç. Dr. Murat Yurtsever gibi isimler, Bursevi'nin hayatı, eserleri ve tasavvufi yönü üzerine önemli bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Necdet Yılmaz, Bursevi'nin çok yönlü bir kişilik olduğunu belirterek, "Bir alim, şair, hattat ve sufi kendisi. Bu tür şahsiyetlerin mutlaka tanıtılması, gündeme getirilmesi gerekiyor. Ölümünden 300 sene geçmiş, hala çalışmalarını tam olarak gün yüzüne çıkarabilmiş değiliz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ali Namlı ise Bursevi'nin toplumla olan bağını vurgulayarak, onun din, tasavvuf ve zahiri ilimlere dair verdiği dersleri anlattı. Ayrıca, Bursevi’nin 10 binin üzerinde şiiri olduğunu da belirtti.

Bursevi'nin Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı

Doç. Dr. Murat Yurtsever, Bursevi'nin eserlerinde yer alan tasavvufi kavramların zenginliğine dikkat çekti. "Vahdet-i vücut", "Kamil insan kimdir?" gibi konular, onun düşünce dünyasının derinliğini gözler önüne seriyor.

Serginin Açılışı ve Ziyaret Bilgileri

Etkinliğin sonunda, "İsmail Hakkı Bursevi ve Eserleri" sergisi katılımcılara sunuldu. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı gibi önemli isimler de katıldı. Sergi, 30 Ağustos'a kadar Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK), İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılına özel hazırladığı "İsmail Hakkı Bursevi ve Eserleri" anma toplantısı ve sergisi, TÜYEK Süleymaniye Külliyesi'nde düzenlendi. Programda Prof. Ali Namlı (sağda), Prof. Dr. Necdet Yılmaz (ortada) ve Doç Dr. Murat Yurtsever (solda) konuşma yaptı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK), İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılına özel hazırladığı "İsmail Hakkı Bursevi ve Eserleri" anma toplantısı ve sergisi, TÜYEK Süleymaniye Külliyesi'nde düzenlendi. Programda Prof. Ali Namlı (sağda), Prof. Dr. Necdet Yılmaz (ortada) ve Doç Dr. Murat Yurtsever (solda) konuşma yaptı.