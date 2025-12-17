Aydın Lisesi'nde VR ile Coğrafya Dersi Başladı

Aydın Lisesi'nde Sanal Gerçeklik ile Coğrafya Eğitimi

Geleceğin eğitim anlayışı sınıfta uygulandı

ADÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Alaattin Arıkan, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini Aydın Lisesi Coğrafya dersine entegre ederek 10. sınıf öğrencilere örnek bir uygulama sundu.

Öğrenciler, mekansal kavramları üç boyutlu ortamda keşfetme, etkileşimli uygulamalarla derse aktif katılım sağlama ve medya içeriklerini gerçekçi simülasyonlar üzerinden analiz etme imkanı buldu. Bu yaklaşım, dersin klasik anlatımının ötesine geçerek öğrenmenin kalıcılığını ve öğrenci ilgisini artırdı.

Aydın Lisesi'nin köklü eğitim geleneği ile çağdaş ve yenilikçi yöntemlerin buluştuğu uygulama, öğrencilerin derse karşı motivasyonunu ve merak duygusunu önemli ölçüde yükseltti. Proje, sınıf içindeki deneyimi zenginleştirerek eğitimde teknoloji kullanımına örnek teşkil ediyor.

Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Özdemir ile uygulamayı gerçekleştiren Arş. Gör. Alaattin Arıkan'a teşekkür etti.

