Diyarbakır'da Otomobil Su Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu; kazada 1 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:12
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şahaban köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç su kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

