Diyarbakır'da Otomobil Su Kanalına Uçtu: 1 Yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay Yeri ve Müdahale
Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şahaban köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.