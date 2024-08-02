İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazları Düzenlendi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İçin Törenler

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gıyabi cenaze namazları icra edildi. Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gerçekleştirilen bu törenler, Heniyye'nin anısına saygı duruşu niteliği taşıdı.

Bayburt'ta Anma Töreni

Bayburt'un Akşar köyündeki camide, Heniyye için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı kıldıran İl Müftüsü Bayram Danacı, Filistin halkı için dualar etti.

Katılımcılar Arasında Tanınmış İsimler Vardı

Heniyye için düzenlenen gıyabi cenaze namazına Türkiye'nin çeşitli siyasi figürleri de katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile diğer protokol üyeleri tören boyunca yer aldılar.

Tüm Ülke Genelinde İcra Edilen Namazlar

Heniyye için Artvin Merkez Camisi, Rize Şeyh Camisi ve Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde de gıyabi cenaze namazları düzenlendi. Yerel halkın da yoğun ilgi gösterdiği bu törenlerde, dualar eşliğinde Heniyye'nin ruhu için helallik istendi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bayburt merkeze bağlı Akşar köyündeki camide cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bayburt merkeze bağlı Akşar köyündeki camide cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Artvin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.