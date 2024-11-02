İsmailağa Camii'nde Silahlı Saldırı Üzerine Vakıftan Açıklama

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Açıklama Yaptı

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, cami avlusunda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin duyuruda bulundu. Vakıf, "Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

Tehditler ve Provokasyonlar Hakkında Uyarı

Açıklamada, son dönemlerde tarikat ve cemaatlere yönelik çeşitli tehditler ve provokatif olaylarla karşı karşıya kalındığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, 2,5 yıldır sosyal medya ve diğer platformlarda çeşitli karalama kampanyalarının sürdüğü vurgulandı. Vakıf, bu saldırıların, belirli bir hedefe yönelik organize bir algı yönetiminin parçası olduğuna inanıyor.

Silahlı Saldırının Detayları

Fatih'te dün meydana gelen olayda, zanlı M.Ş.Ö.'nün İsmailağa Camii avlusuna gelerek havaya ateş açtığı ve ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Geçmişte de iki din adamının şehit olduğu avluda yaşanan bu son olay, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

Hukuki Süreç ve Beklentiler

Vakıf, daha önce yaşanan hakaret ve iftiralara karşı sürdürdükleri hukuki süreçleri takip ederken, yeni saldırıyla ilgili de hukuki adımlar atıldığını belirtti. "İnanıyoruz ki cemaatimizin ve sevenlerimizin sağduyusu ile bu süreç sağlıklı bir şekilde sonuçlanacaktır" denildi. Ayrıca, ilmi ve hayri çalışmalara engel olmaya çalışanların emellerine ulaşamayacağı ifade edildi.