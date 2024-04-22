İsmailağa Cemaati'nin Lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında aramızdan ayrıldı

94 yaşında vefat eden Hasan Kılıç, 23 Nisan 2024'te İsmailağa Cemaati tarafından yapılan bir duyuru ile vefat ettiği bildirildi.

Hasan Kılıç, 1930 yılında Trabzon'da doğdu ve İsmailağa Cemaati'nin kurucusu olan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun talebesi oldu. Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra 2007 yılında cemaatin liderliğini devraldı.

Kılıç, İslam dinini yaymak ve insanlara rehberlik etmek için ömür boyu çalıştı. Birçok kitap ve makale yazdı ve Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede de konferanslar verdi.

Vefatı, Türkiye'de ve İslam dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Birçok lider ve din adamı Kılıç'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayınladı.