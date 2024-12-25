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İsmet İnönü, Vefatının 51. Yılında Malatya'da Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:38
İsmet İnönü, Vefatının 51. Yılında Malatya'da Anıldı

İsmet İnönü, Vefatının 51. Yılında Malatya'da Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı. Tören, tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törende Duygu Dol Anlar

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ile siyasi partilerin temsilcileri, anıta çelenk sundu. Törenin ardından, katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı2. Ordu Bando Takımı eşliğinde okudular.

CHP İl Başkanı'ndan Anma Mesajı

Törene katılan CHP İl Başkanı Barış Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vefatının 51. yılında İsmet İnönü’yü memleketinde anmak üzere toplandık. Ordumuzun büyük paşası, büyük diplomatı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ikinci adamı, milli şefimiz İsmet İnönü’nün yaptıklarına minnettarız. Hatırasını saygıyla selamlıyoruz." diyerek İnönü'nün mirasını vurguladı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle...

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı. Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz da katıldı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle...

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı. Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz da katıldı.

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