İsmet Sayhan'a tutuklama talebi: İstanbul merkezli suç örgütü soruşturması

İsmet Sayhan'a tutuklama talebi

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün elebaşılığını yaptığı iddia edilen Selahattin Yılmaz ile bağlantılı olarak Sayhan'ın ifadesinin alındığı belirtildi. Savcılık, Sayhan hakkında "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçlarından tutuklama talebiyle işlem başlattı.

Şüphelinin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.

Operasyon ve gözaltılar

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenler arasında Selahattin Yılmaz da bulunuyordu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10 kişi tutuklanırken, 6'sına adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere, 7'si serbest bırakılmıştı.