İSO'dan Hayvancılıkta Reform Çağrısı: Yeni Rapor Tanıtıldı

İSO’nun Yeni Raporu: Hayvancılık Sektörüne Bakış

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 'Hayvancılık Sektörüne Bakış; Hayvancılıkta Yaşanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar' başlıklı rapor, sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla tanıtıldı. Raporda, Türkiye'nin hayvancılığa yönelik stratejik kararlara katkı sunulması hedefleniyor.

Erdal Bahçıvan’dan Önemli Açıklamalar

Toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin küresel trendleri dikkate alarak tarım ve hayvancılığı savunma sanayisi gibi öncelikli alanlar arasında görmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bahçıvan, kaynaklarını koruyamayan ve dışa bağımlı hale gelen ülkelerin geleceğinin tehdit altında olduğunu belirterek, 'Sürdürülebilir gelecek ve stratejik bağımsızlık için tarım ve hayvancılığın çok boyutlu politikalarla ele alınması şart.' dedi.

Veri Eksikliği ve Üretim Modeli Gerekliliği

Raporda, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında güvenilir bir veri setine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Bahçıvan, 'Hayvancılığın geleceği, yerel ama verimli, geleneksel ama teknolojik bir yaklaşımla mümkün olabilir.' dedi. Ayrıca, üretim yerine ithalata dayalı bir modelin sürdürülebilir olmadığını da ekledi.

Küçükbaş Hayvancılığın Önemi

Bahçıvan, Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın artırılmasının zorunluluğuna dikkat çekerek, 'Küçükbaş et tüketimini artırmak bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, hindi tüketiminin ülke potansiyelinin altında kaldığına da vurgu yaptı.

Çözüm Önerileri ve Gelecek Vizyonu

Toplantıda, Türkiye'nin hayvancılık sorununu çözmek için yeni bir üretim modeli geliştirilmesi gerektiği belirtilirken, mevcut tarım alanlarının daha etkin kullanılması gerektiği ifade edildi. Bahçıvan, 'Organize aile işletmeciliği modelinin hayata geçirilmesi önemlidir' diyerek, kırsal alandaki küçük işletmelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İSO’nun raporunun, Türkiye'nin hayvancılık sektörünü güçlendirmek ve geleceğini güvence altına almak adına önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve hayvancılık sektörüne yönelik sorunlar ile çözüm önerilerini ortaya koyan "Hayvancılık Sektörüne Bakış; Hayvancılıkta Yaşanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar" başlıklı rapor tanıtıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, raporun tanıtımı amacıyla Odakule'de düzenlenen toplantıda konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve hayvancılık sektörüne yönelik sorunlar ile çözüm önerilerini ortaya koyan "Hayvancılık Sektörüne Bakış; Hayvancılıkta Yaşanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar" başlıklı rapor tanıtıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, raporun tanıtımı amacıyla Odakule'de düzenlenen toplantıda konuştu.