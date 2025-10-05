İspanya: 21 İspanyol Aktivist Tel Aviv'den Ayrılıyor

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulanlardan ilk grubu tahliye

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu kapsamında alıkonulan 50 İspanyol aktivisten 21'inin bugün Tel Aviv'den ayrılarak ülkelerine döneceğini açıkladı.

Albares, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Eğer herhangi bir terslik olmazsa 21 İspanyol, bugün İsrail'den ayrılacak." dedi.

Bakan, bazı filo üyelerinin ülkeye girişlerinin yasa dışı olduğunu kabul ettiklerini gösteren belgeleri imzaladığını belirtti; ancak saat ve yer bilgisi vermeden bu 21 kişinin bugün Tel Aviv'den ayrılmasının beklendiğini kaydetti.

Albares, kalan 29 İspanyol aktivistin de ilerleyen günlerde ayrılacağından emin olduğunu söyledi.

İspanya'nın bölgeye gönderdiği Furor adlı askeri gemisinin görevine devam edeceğini ve Gazze'ye yönelen diğer Küresel Sumud Filosu teknelerinin takip edileceğini dile getirdi.

Öte yandan Albares, Gazze'deki duruma ilişkin olarak, Mısır'da yarın başlayacak barış görüşmelerine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması ve nihai hedefinin Filistin Devleti'ni kurmak olması gerektiğini vurguladı.