İspanya Başbakanı Sánchez'den Gazze ve Ukrayna Açıklamaları

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İstanbul'da Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Gazze ve Ukrayna konularına dikkat çekti. Toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'deki olağanüstü durumla ilgili tavrının açık olduğunu belirterek, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum ve bunun karşısında sessiz kalmak, kayıtsız kalmak bizim topluluğumuzun asla yapamayacağı bir şey" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze

Sánchez, anneler ve babaların kollarında ölü çocuklarını taşırken, çocukların açlıktan ölme tehlikesi altında olduğunu dile getirdi. "Buna kayıtsız kalamayız. Artık bu kadar yeter. Uluslararası hukukun ve insan haklarının bu kadar göz göre göre ihlal edildiği bir durumda sessiz kalmamız mümkün değildir" diyen Sánchez, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Ukrayna'da Barış ve İşbirliği Çağrısı

Ukrayna'daki savaşın da gündeme geldiği toplantıda, Sánchez, "Ukrayna'nın barış içinde yaşaması ve geleceğinin güvenliğini temin altına alabilmesi en doğal hakkıdır" dedi. Desteklerini sunduklarını vurgulayan Sánchez, barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dünya Genelinde Dayanışma Mesajı

Sánchez, toplantı sırasında, Türkiye'nin İstanbul’un çok önemli dersler taşıyan bir şehir olduğunu ve bu derslerin kapsayıcılık, barış ve dayanışma içeriğini barındırdığını belirtti. "Savaş bugünkü ev sahibi ülkemizin de aslında çok iyi bildiği bir şey" diyen Sánchez, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'deki işgaline ve askeri operasyonlarına son vermesi çağrısında bulundu.

İspanya ve Filistin’in Birleşmiş Milletler Genel Meclisi’ne sunulmak üzere yeni bir teklif hazırlamakta olduğunu da duyuran Sánchez, insani yardım faaliyetleri için STK'ların sürece dahil edilmesini hedeflediklerini belirtti. "Adaletin yanında olmak, kimsenin karşısında olmak değildir, birer insan olarak sahip olduğumuz değeri savunmaktır" diye vurgulayarak, Filistinlilerin maruz kaldığı insani trajediyi de göz ardı etmemek gerektiğini sözlerine ekledi.

Sánchez, ayrıca ABD'nin gelişmeleri endişeyle izlediklerini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden vazgeçmesinin tehlikeli olduğunu dile getirdi.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı da olan Pedro Sanchez, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı da olan Pedro Sanchez, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.