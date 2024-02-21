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İspanya'da çiftçiler Madrid'de yol kapattılar

Traktörlerini kullanarak Madrid sokaklarını trafiğe kapatan binlerce çiftçi, 6 Şubat’tan beri devam eden protestolarına başkentte devam etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 17:02
İspanya'da çiftçiler Madrid'de yol kapattılar

Madrid’in merkezine ulaşmak için 5 farklı yoldan ilerleyen çiftçiler, Valilik emriyle polis ve jandarma engeliyle karşılaştı. Kent merkezine sadece 50 traktörün girmesine izin verilirken, geri kalan 600 traktör, Madrid’i çevreleyen yolları kapatıp trafiği felç etti.

Güvenlik güçleriyle çiftçiler arasında ara sıra çatışmalar çıktı. Öte yandan çiftçilerin Madrid merkezinde buluştuğu Bağımsızlık Meydanı (Plaza de la Independencia) ve etrafı sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Madrid’e gösteri yapmak için gelen çiftçiler, traktörleriyle meydana varan çiftçilerle birlikte Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı önüne gitmek üzere yola çıktı.

protesto

Polis, yürüyüş izninin dışına çıkan çiftçilere engel oldu. Hem kent merkezinde hem de çevre yollarda yaşanan olaylarda bazı çiftçiler gözaltına alındı. Madrid’in merkezi ve çevresinde traktörleriyle bekleyen çiftçilerin protestoları sürüyor.

Çiftçilerden Amada Almeda, AA’ya verdiği demeçte, “İstediğimiz tek şey var o da adil ücretlendirme. Tarladan çıkan ürünümüze adil ücret ödenmesini istiyoruz. Cuenca'daki bir köyden geliyoruz. Bizim sorunlarımız yeni değil, 45 yıldır devam ediyor. Dedem zamanında da aynı problemler vardı ama artık yeter. Daha az vaat, daha çok eylem istiyoruz.” dedi. Çiftçi Julia Lopez de ürünlerinin fiyatlarının artması gerektiğini vurgulayarak, “Böyle gitmez. Hükümetin ne yapacağı eylemlerimizin sonucunu etkileyecek.” şeklinde konuştu.

VAAT DEĞİL SOMUT ADIM İSTİYORLAR

Çiftçiler, hükümetin önerdiği 18 maddelik paketi yetersiz görüyor ve daha somut eylemler bekliyor. Çiftçilerin talepleri arasında “AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar gıda zincirinin kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini” var. Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Avrupa Birliği’nde ortak tarım politikalarının bazı noktalarında esneklik sağlanması veya geçici olarak durdurulması için çalışacaklarını söylemişti. Hükümet, gıda zincirinde yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek için bir “Gıda Bilgi ve Kontrol Ajansı” kuracağını da vaat etmişti.

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