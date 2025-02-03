İspanya'da Cinsel Taciz Davası: Eski Federasyon Başkanı Yargılanıyor

İspanya'da Cinsel Taciz Davası Başlıyor

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) eski başkanı Luis Manuel Rubiales Bejar, Ağustos 2023’te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes’i rızası olmadan öptüğü gerekçesiyle yargılanıyor. Rubiales’in, cinsel taciz ve baskı suçlamalarıyla karşılaştığı davanın ilk duruşması bugün Madrid’de başladı.

Davanın Detayları

Davada Rubiales’in cinsel taciz ve baskı suçlarından toplam 2,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tüm bu süreçte, eski Erkek Milli Futbol Takımı Spor Direktörü Albert Luque Martos, eski Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda Rodriguez ve eski Futbol Federasyonu Marketing Sorumlusu Ruben Rivera Teijido da sanık olarak yer alıyor. Bu isimler, Hermoso'ya baskı uygulamakla suçlanıyor.

Şahitlerin İfadeleri

Davada şahit olarak dinlenen Jennifer Hermoso, yaklaşık üç saat süren ifadesinde, kupa töreni esnasında Rubiales’in kendisini dudağından öptüğünde hissettiği rahatsızlığı detaylandırdı. Hermoso, "Müdürüm beni öpüyordu. Kendimi saygısızlığa uğramış hissettim. Bunun hiçbir çalışma ortamında olmaması gerekir." diyerek olayın kendisinde yarattığı psikolojik etkiyi vurguladı.

Olay sonrası yaşadığı baskıyı da ifade eden Hermoso, "Kendimi tacize uğramış hissettim. Artık eski hayatım yok. Ailem ile birlikte Madrid'den ayrılmak zorunda kaldık." açıklamasını yaptı. Çoğu kadın futbolcu ve spor otoritesi temsilcisi toplamda 27 şahit duruşmaya katılacak ve dinlenecek.

Sosyal Tartışmaların Fitili Ateşlendi

Jennifer Hermoso’nun, İspanya Kadın Futbolcular Derneği ile birlikte açtığı bu dava, İspanya'da iş yerlerindeki kadın-erkek ilişkilerinin ve cinsiyet eşitliğinin önemine dair ciddi sosyal tartışmalar başlattı. Rubiales, yaşanan tepkiler doğrultusunda Eylül 2023’te görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Ayrıca, Rubiales hakkında başka bir soruşturmada da RFEF döneminde, bir inşaat firmasından 3,8 milyon avro temin etmek ve çeşitli işlerden toplamda 530 bin avro komisyon almakla suçlanıyor.