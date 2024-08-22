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İspanya'da Doğum Sayısında Çarpıcı Düşüş

Son 10 yılda İspanya'da doğum sayısı yüzde 25 azaldı. Yabancı nüfusun etkisi ve anne olma yaşındaki artış dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:21
İspanya'da Doğum Sayısında Çarpıcı Düşüş

İspanya'da Doğum Sayısında Yüzde 25'lik Azalma

İspanya'nın doğum sayılarına ilişkin son veriler, ülkenin demografik yapısında önemli değişiklikler yaşandığını ortaya koyuyor. İspanya İstatistik Enstitüsü'nün (INE) açıkladığı verilere göre, son on yılda doğum sayısı %25 oranında düşüş gösterdi.

Son Veriler ve Karşılaştırmalar

2023 yılının ilk altı ayında İspanya'da 156 bin 202 bebek dünyaya gelirken, bu rakam 2014 yılının aynı dönemine göre %25'lik bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu önemli düşüş, pek çok sosyoekonomik faktörden etkileniyor.

Yaş Gruplarına Göre Değişim

Araştırmalar ayrıca, doğum sayısındaki düşüşün, kadınların 40 yaş altındaki gruplarını kapsadığını gün yüzüne çıkardı. 40-44 yaş grubunda doğumlar %5,4 artış gösterirken, 45-49 yaş grubunda %76,7, 50 yaş üstünde ise %137 oranında artış kaydedildi.

Anne Olma Yaşı Yükseliyor

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer unsur ise anne olma yaşının giderek artmasıdır. 2023 itibarıyla doğan çocukların %40'ının anneleri 35 yaş ve üstü olarak raporlandı. Bu durum, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan doğum gecikmelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Nüfus Yapısındaki Değişiklikler

2023 sonu itibarıyla İspanya'nın nüfusu 48 milyon 592 bin 909 kişi olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %1,06 oranında bir artış gösterdi. Ancak, bu nüfusun %13,4'ünü yabancıların oluşturması, nüfus artışındaki temel etkenin göçmenler olduğunu gösteriyor.

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