İspanya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 95'e Yükseldi

İspanya'da Sel Felaketi ve Can Kayıpları

Son günlerde İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Acil durum ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Valensiya'da Durum Daha Kötü

Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin operasyonel kontrol merkezinden yapılan açıklamalarda, bölgede 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kastilya-La Mancha bölgesinde ise can kaybı sayısı 3 olarak kaydedildi.

Mahsur Kalanlar ve Hasar Tespiti

Yetkililer, Valensiya bölgesinde hâlâ 1200 kişinin sel sebebiyle mahsur kaldığını, 5000'in üzerinde aracın terk edilmiş bir şekilde beklediğini duyurdu. Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksaklıkların yaşandığı bildirildi.

Uçuş İptalleri ve Havaalanı Durumu

Valensiya'daki havaalanının su basmasından ötürü bugünkü uçuşların iptal edildiği ya da en yakın havaalanlarına yönlendirildiği belirtildi. Ayrıca, krizin daha da büyümemesi için İspanya hükümeti, bir kriz masası oluşturarak durumu yakından takip ediyor.

Ulusal Yas ve Halkın Çağrısı

İspanya'nın Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Ángel Víctor Torres, yaşanan felaketin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca, halkı tehlikeli hava koşulları nedeniyle evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Yağış Oranı ve Tarihi Boyutu

Valensiya, 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bölge olarak kaydedildi. Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, bu bölge son 100 yılın en kötü hava koşullarını yaşamakta.

Olumsuz hava şartlarının neden olduğu kayıplar ve tahribatlar tüm ülkeyi derinden etkilerken, yerel halk ve siyasetçiler, sosyal medyada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajları yayımlıyor.