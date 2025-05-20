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İspanya'da Telefonica'daki Arıza İnternet ve Sabit Telefon Hizmetlerini Kesintiye Uğrattı

Telefonica'daki arıza, İspanya'nın bazı bölgelerinde sabit telefon ve internet hizmetlerinin geçici olarak kesilmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:58
İspanya'da Telefonica'daki Arıza İnternet ve Sabit Telefon Hizmetlerini Kesintiye Uğrattı

İspanya'da Telefonica'daki Ağ Arızası

İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica, ağ güncellemesinden kaynaklanan bir arıza nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde sabit telefon ve internet hizmetlerinde kesintilere neden oldu.

Kesintiler ve Etkilediği Bölgeler

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Telefonica kaynaklarına dayandırdığı habere göre, arıza, saat 03.00'te meydana geldi. Bu süre zarfında, Valensiya, Aragon, Endülüs, Kastilya ve La Mancha, Extremadura, Rioja ve Bask gibi on yedi özerk yönetimden oluşan İspanya’nın bir bölümünde bazı şirketlerin sabit hatlarında kopukluk yaşandı.

Kopukluk nedeniyle, bu bölgelerdeki 112 acil telefon numarası yerine, geçici olarak farklı alternatif numaraların kullanılması gerektiği bildirildi.

Telefonica'nın Açıklaması

Telefonica, yerel saatle 10.30'dan (TSİ 11.30) itibaren, sabit telefon hatlarının ve internetin normal kullanıma döndüğünü açıkladı. Şirket, yaşanan sorunun çözüldüğünü ve hizmetlerin yeniden aktif hale geldiğini duyurdu.

Diğer Telekomünikasyon Şirketlerinin Durumu

Diğer taraftan, Vodafone ve MasOrange şirketleri, söz konusu arızanın tamamen Telefonica'dan kaynaklandığını ve kendi müşterilerinin bu durumdan etkilenmediğini bildirdi.

İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica'da ağ güncellemesinden...

İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica'da ağ güncellemesinden kaynaklanan arızadan dolayı, ülkenin bir bölümünde bazı şirketlerin sabit hatlarındaki birkaç hizmetin devre dışı kaldığı bildirildi. On yedi özerk yönetimin olduğu İspanya'nın Valensiya, Aragon, Endülüs, Kastilya ve La Mancha, Extremadura, Rioja, Extremadura ve Bask bölgelerinde Telefonica'nın hizmet verdiği bazı telefon şirketlerinin sabit hatlarındaki kopukluktan dolayı 112 acil telefonlarının yerine kısa süreliğine alternatif başka numaraların kullanıldığı açıklandı.

İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica'da ağ güncellemesinden...

İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica'da ağ güncellemesinden kaynaklanan arızadan dolayı, ülkenin bir bölümünde bazı şirketlerin sabit hatlarındaki birkaç hizmetin devre dışı kaldığı bildirildi. On yedi özerk yönetimin olduğu İspanya'nın Valensiya, Aragon, Endülüs, Kastilya ve La Mancha, Extremadura, Rioja, Extremadura ve Bask bölgelerinde Telefonica'nın hizmet verdiği bazı telefon şirketlerinin sabit hatlarındaki kopukluktan dolayı 112 acil telefonlarının yerine kısa süreliğine alternatif başka numaraların kullanıldığı açıklandı.

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