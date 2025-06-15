İspanya'da Turizm Protestoları: Halk Meydanlarda

İspanya'nın Farklı Şehirlerinde Turizm Karşıtı Gösteriler

İspanya'nın Barselona, San Sebastian ve Granada şehirlerinde, pahalılığa ve yaşam kalitesinin düşmesine karşı halk sokaklara döküldü. Mevcut turizm modelinin çevre sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle düzenlenen protestolar, kitlesel turizme karşı son yıllarda artan bir hareketin parçası olarak dikkat çekti.

Barselona'daki Protestoda Dikkat Çeken Sloganlar

Barselona'da gerçekleştirilen gösteride, katılımcılar 'Ekmek, gelecek, başımızı sokacağımız ev', 'Turizm bizden çalıyor' ve 'Bir turist daha fazla, bir komşu daha az' gibi sloganlar attı. Ayrıca, Katalonya'daki sol görüşlü bazı küçük siyasi partilerin de destek verdiği eylemde, El Prat Havalimanı'nın genişletilmesi için hükümetin verdiği finans onayına gegen de protestolar yapıldı.

Polisin, göstericilerin şehrin en önemli turistik değerlerinden biri olan Sagrada Familia Bazilikası'na yürümelerine izin vermemesi gerilimi artırdı.

San Sebastian'dan Gelen Sesler

Bask bölgesindeki San Sebastian kentinde, 48 dernek ve örgütün organizasyonuyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, 'Kontrolsüz turizm istemiyoruz' diyerek taleplerini dile getirdiler. Eylemciler, turizmin şehirlerde oluşturduğu ekonomik eşitsizlik, konut problemleri ve kalitesiz yaşam alanlarına dikkat çekti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 'Yıllardır bu sorunlarla uğraşıyoruz. Turizmin azaltılması ve otantik bir model için uygun önlemler alınmalı' şeklinde konuştular.

Granada'daki Eylem ve Turizm Modeline Eleştiriler

Granada kentinde düzenlenen gösteride yerel halk, El Hamra Sarayı gibi turistik mekanların getirdiği ekonomik yükten şikayet etti. Eylemlerde, 'Biz turizm sektörüne karşı değiliz ancak mahalle sakinlerini dışarı atan fırsatçı yönetime karşıyız' şeklinde noktalar vurgulandı.

Geçtiğimiz yıl İspanya'yı 93,8 milyon turist ziyaret ederken, bu yıl bu sayı 100 milyona yaklaşacak. İngiliz, Fransız ve Alman turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İspanya, iki yıl önce Kanarya Adaları’nda başlayan turizm karşıtı gösterilerin etkisiyle, Balear Adaları, Katalonya, Madrid ve Bask gibi diğer bölgelere de yayıldı.

İspanya'nın Barselona, San Sebastian ve Granada kentlerinde sokaklara dökülen İspanyollar, pahalılığa, yaşam kalitesinin düşmesine ve çevre sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle mevcut turizm modelini protesto etti. Ülkenin en turistik kentlerinden biri olan Barselona'da kent merkezinde yapılan gösteride, "Ekmek, gelecek, başımızı sokacağımız ev", "Turizm bizden çalıyor", "Bir turist daha fazla, bir komşu daha az" sloganları atıldı. Katalonya'da sol görüşlü bazı küçük siyasi partilerin de destek verdiği eylemde, hükümetin finans onayı verdiği Barselona'daki El Prat Havalimanı'nı genişletme projesine de tepki gösterildi.

İspanya'nın Barselona, San Sebastian ve Granada kentlerinde sokaklara dökülen İspanyollar, pahalılığa, yaşam kalitesinin düşmesine ve çevre sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle mevcut turizm modelini protesto etti. Ülkenin en turistik kentlerinden biri olan Barselona'da kent merkezinde yapılan gösteride, "Ekmek, gelecek, başımızı sokacağımız ev", "Turizm bizden çalıyor", "Bir turist daha fazla, bir komşu daha az" sloganları atıldı. Katalonya'da sol görüşlü bazı küçük siyasi partilerin de destek verdiği eylemde, hükümetin finans onayı verdiği Barselona'daki El Prat Havalimanı'nı genişletme projesine de tepki gösterildi.