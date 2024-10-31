İspanya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 140'a Yükseldi

Sel Felaketi ve Son Durum

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi ile çevresinde yaşanan sel felaketi, ülkenin doğu ve güney kesimlerinde büyük can ve mal kaybına yol açtı. Resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, ölü sayısı 140’a ulaştı.

Kayıp Sayısı ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Henüz çok sayıda kayıp olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği konusunda endişeler mevcut. İspanya Savunma Bakanlığı, felaket bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarında toplam 1064 askerin görev yaptığını bildirdi.

Aşırı Yağışlar ve Hava Durumu

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da gerçekleşen yağışları "yüzyılın en kötü dönemi" olarak tanımladı. Kurum, yalnızca 8 saat içinde normalde bir yılda alınan yağış miktarının yağdığı bilgisini paylaştı.

Başbakanın Açıklamaları

Başbakan Pedro Sanchez, Valensiya'ya yaptığı ziyarette, devletin tüm kaynaklarının seferber edildiğini ve önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu vurguladı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği yerlerde halktan tedbirli olmalarını istedi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı. Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı. Çok sayıda binada ve araçta hasar meydana gelirken, bazı cadde ve sokaklar çamurla kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar çamurlu sokakları temizlemeye çalıştı.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı. Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı. Çok sayıda binada ve araçta hasar meydana gelirken, bazı cadde ve sokaklar çamurla kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar çamurlu sokakları temizlemeye çalıştı.