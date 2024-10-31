DOLAR
34,27 0,04%
EURO
37,3 -0,17%
ALTIN
3.021,24 1,61%
BITCOIN
2.418.793,97 2,89%

İspanya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 140'a Yükseldi

Valensiya bölgesini vuran sel felaketi dehşet verici boyutlara ulaştı. Ölü sayısı 140’a ulaşırken, kayıpların sayısı artma riski taşıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:59
İspanya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 140'a Yükseldi

Sel Felaketi ve Son Durum

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi ile çevresinde yaşanan sel felaketi, ülkenin doğu ve güney kesimlerinde büyük can ve mal kaybına yol açtı. Resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, ölü sayısı 140’a ulaştı.

Kayıp Sayısı ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Henüz çok sayıda kayıp olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği konusunda endişeler mevcut. İspanya Savunma Bakanlığı, felaket bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarında toplam 1064 askerin görev yaptığını bildirdi.

Aşırı Yağışlar ve Hava Durumu

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da gerçekleşen yağışları "yüzyılın en kötü dönemi" olarak tanımladı. Kurum, yalnızca 8 saat içinde normalde bir yılda alınan yağış miktarının yağdığı bilgisini paylaştı.

Başbakanın Açıklamaları

Başbakan Pedro Sanchez, Valensiya'ya yaptığı ziyarette, devletin tüm kaynaklarının seferber edildiğini ve önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu vurguladı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği yerlerde halktan tedbirli olmalarını istedi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini...

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı. Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı. Çok sayıda binada ve araçta hasar meydana gelirken, bazı cadde ve sokaklar çamurla kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar çamurlu sokakları temizlemeye çalıştı.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini...

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı. Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı. Çok sayıda binada ve araçta hasar meydana gelirken, bazı cadde ve sokaklar çamurla kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar çamurlu sokakları temizlemeye çalıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı
3
'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor
4
TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı
7
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı