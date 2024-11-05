İspanya'daki Sel Felaketinin Nedeni İklim Değişikliği

İspanya Başbakanı Sanchez'in Açıklamaları

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim tarihinde Valensiya ve çevresindeki bölgelere can kaybı ve büyük hasar veren sel felaketinin iklim değişikliği nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Sanchez, Madrid'deki başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, bu doğal afetin iklim kriziyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Sel Felaketinin Etkileri ve İklim Krizi

Sanchez, "AEMET (Devlet Meteoroloji Enstitüsü) acil meteorolojik kriz hakkında uyarılar yapmıştı. Maalesef, iklim değişikliği öldürdü," dedi. Ayrıca, bölgenin acil iklim durumuna hazırlanması için bir plan oluşturacaklarının altını çizdi. Hatalar ve olası ihmalin, yaşanan krizin bir başka boyutu olduğunu belirten Başbakan, "Şu anda hayatı yeniden inşa ediyoruz, trajedinin mağdurlarına tedavi sağlıyoruz," şeklinde konuştu.

Hızla Hareket Etme Çağrısı

Sanchez, yaşanan sel felaketinin ardından siyasi tartışmalardan uzak kalacaklarını ve önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu ifade etti. 2025 yılı için yeni bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını, bu bütçenin Meclisten geçmesinin önemine dikkat çekti.

Protestolar ve Şiddet Olayları

3 Kasım'da Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Valensiya Özerk Hükümet Başkanı Carlos Mazon ile birlikte Paiporta'ya yaptıkları ziyaret esnasında, halkın protestoları ve bazı grupların şiddet eylemleri ile ilgili olarak; "Bu şiddet olaylarının arkasında aşırı uç grupların, devlete zarar vermek için yaptıkları planlı bir organizasyon vardır. Beni başka yere çekemeyecekler," ifadelerini kullandı.

Birlik ve Hızlı Hareket Başarısı İçin Önemli

Sanchez, "İspanyollar, devlet kurumlarının kargaşa içinde olmalarını değil, bir arada ve etkili bir şekilde çalışmalarını istiyor. Her dakika bir altın değerinde, vakit kaybetmeden çalışmak gerekiyor," şeklinde ekledi. Sel felaketinde şu ana kadar resmi verilere göre 218 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Merkezi hükümet ve Valensiya Özerk Hükümeti, yaşanan kayıp sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.