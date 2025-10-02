İspanya'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'ndaki İspanyolların Hakları Korunsun

İspanya, İsrail'den Gazze yolundaki Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırı sonrası İspanyol vatandaşlarının fiziksel bütünlüğüne ve haklarına saygı göstermesini talep etti.

Dışişlerinden Sert Talep

İspanya hükümeti, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosuna düzenlenen saldırı sonrası, İspanyol vatandaşlarının fiziksel bütünlüğüne ve haklarına saygı gösterilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "İspanya, İspanyol vatandaşlarının fiziksel bütünlüğüne ve haklarına saygı gösterilmesini talep ediyor. Küresel Sumud Filosu, barışçıl ve insani bir sivil toplum girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin Adımları ve Destek

Açıklamada, Bakanlık bünyesinde Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi oluşturulduğu ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, filodaki diğer vatandaşların bağlı olduğu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

İspanya'nın, İspanyol vatandaşlarına her türlü diplomatik ve konsolosluk korumasını sağlamak üzere tam bir seferberlik içinde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İspanya, Gazze'deki savaşın sona ermesini, büyük çaplı insani yardım akışını, tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını ve iki devletli çözümün uygulanmasını talep etmeye devam edecektir: Filistin ve İsrail, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacaktır." denildi.

