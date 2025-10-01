İspanya'dan Küresel Sumud Filosu'na Uyarı: Yüksek Riskli Bölgeye Girmeyin

İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesi nedeniyle "yüksek riskli bölge"ye girmemelerini tavsiye etti; askeri gemi kurtarma menzilinde fakat yasak alana giremeyecek.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 08:28
Hükümetten tavsiye ve askeri geminin sınırlı rolü

İspanya'nın azınlık sol koalisyon hükümeti, deniz yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosuna yüksek riskli bölgeye girmeme çağrısında bulundu.

Hükümet yetkililerinin EFE'ye verdiği bilgiye göre, Madrid filonun İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı deniz sınırına giriş yapmamasını tavsiye etti.

Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir.

Aynı kaynaklar, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu; ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini belirtti.

Gazze yönünde ilerleyen ve yaklaşık 40 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu, son olarak Gazze'ye 120 deniz mili uzaklıkta olduğunu duyurmuştu.

